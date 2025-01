Imprezy klubowe w weekend (24 –25 stycznia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Girls just wanna have fun

Dziewczyny idą w miasto! To najlepszy plan na to, aby zaświecić jeszcze bardziej. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Let’s start the carnaval

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Nie inaczej będzie w tę sobotę. Szykujcie się na ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Erasmus party in El Cubano

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Baila conmigo

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki. Tylko tu poczujesz latynoskie klimaty i nie zapomnisz żadnej imprezy.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Na zdrowie pań

Czy jesteś gotów na kolejny imprezowy piątek ? Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Dyskoteka gra

Karnawał trwa w najlepsze, a więc przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wydarzenie, które przeniesie Cię w świat najlepszych przebojów jakie znasz.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Karnawałowy piąteczek z 30-tką

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Saturday winter vibes

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę. Zapowiada się noc pełna szaleństw ponieważ zagrają: Dj Yrek i Dj Marecki.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK – Rock Noc z Dj Slade

FK Zgrzyt zaprasza na imprezę z największymi przebojami muzyki rockowej. O klimat na parkiecie zadba Dj Slade, będzie tanecznie, będzie klimatycznie, a przede wszystkim będzie rockowo.

Cena: 20 PLN na bramce. Start o godzinie 20:00. Do 21:00 wejście za free.



SOBOTA – Noir Festival

Najciekawsze zespoły polskiej sceny elektronicznej (cold wave / dark electro) takie jak: Alles, Hiroszyma i Martyrmachine, a po nich szalone afterparty „Cold in Berlin” Dj Hiroszyma.

Start: 19:00. Bilety do nabycia online.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Django zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Let’s us take you there

Let Us Take You There to wspólny projekt krakowskiej wokalistki Kasi Malendy oraz

pochodzącego z Olsztyna dja Skipka. Duet ten to dwa wulkany energii – duża ilość basu i melodii. W swoich setach oferują lekkie soulowe brzmienia, po deepowe odcienie muzyki house.

Start o 21:00. Wstęp free!



SERCE



SOBOTA – Disco ponad wszystko

Klub Serce zaprasza na imprezę, podczas której zagra DEFIS! Twórcy takich hitów jak „Niespotykany kolor”, „Róże” i „Ciebie będę mieć”. A po koncercie… na parkiecie będzie królował niezawodny DJ Arex.

Start: 22:00. Wstęp: Lista FB – darmowe wejście do godziny 23:00. Spoza listy oraz po 23:00 – wejście tylko 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



PIĄTEK – Dance with me. Słabi prezenterzy

Wpadnijcie z ziomkami potańczyć do nieoczywistych, jak i oczywistych dźwięków. Muzycznie jak zwykle w Bałaganie możecie spodziewać się wszystkiego: disco, dance, rock, pop z lat 80-tych i 90-tych, muzyka ze światów, alternative, new wave...

Start: 21:00. Wstęp wolny.



SOBOTA – Koncert Out of Frame

OuT Of Frame ( Cold Wave /New Wave/Post Punk ) powstał w Lublinie z inicjatywy Majka i Maćka. Muzycznie porusza się w klimatach zimno falowych. Dodatkowo tego wieczora zaprezentuje się Virgin House Wives (Post Hardcore/Emo Punk) to zespół grający punka osadzonego w latach 90-tych.

START: 20:30. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Single party w Nowym Komitecie

Jesteś singlem albo singielką, masz dosyć nudy? Wpadajcie na szaloną integrację w Nowym Komitecie. Impreza, która zapowiada się naprawdę nieźle. O muzykę zadba Dj Dr Embe, który zaserwuje mieszankę hitów z lat 80, 90 i 00, a także współczesne przeboje. Przygotujcie się na wieczór pełen dobrej zabawy, tańca i niezapomnianych wspomnień.

Start o 21:00. Bilet - 15 zł.