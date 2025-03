Imprezy klubowe w weekend (6-7 marca)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Melanż na bogato

Czy chcecie świecić jeszcze bardziej? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby zabłysnąć, a przy okazji poszaleć. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Woman’s Day

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Dzień Kobiet! Oj, będzie się działo ponieważ wystąpią Juju Angels. Szykujcie się na porządny melanż.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Erasmus Party

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. To jedyne takie miejsce w Lublinie!

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Noche de Chicas

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Studencki piąteczek

Studenci, ta impreza jest dla Was. Czy jesteście gotowi na kolejny imprezowy piątek? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Dzień Kobiet w Berecie

Ta impreza przejdzie do historii. Dzień Kobiet w Berecie to gwarancja szalonej imprezy do białego rana, wyszukanej muzyki i pozytywnej atmosfery.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek, piąteczek, piątuniu

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: dj Novack i dj Dźwięk, którzy nie pozwolą Wam spokojnie usiedzieć w miejscu.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Dzień Kobiet

W sobotni wieczór odbędzie się impreza na cześć wszystkich Pań. Impreza odbędzie się na trzech parkietach. Szykujcie się na konkretne balety.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Only house music

W najbliższy piątek w OSTRO house, only house music. Gra: Alan White

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Dzień Kobiet w Ostro

Drogie panie, w dniu Waszego święta specjalnie dla Was Ostro robi imprezkę, podczas której

Dj Paul zagra Wasze ulubione piosenki.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



PIĄTEK – Siksa w Strefie Innych Brzmień

Pierwszym wydarzeniem Strefy Innych Brzmień w 2025 roku będzie wizyta jedynego i niepowtarzalnego duetu Siksa.

Start: 20:00. Wstęp za darmochę.



SOBOTA – UKG & DnB Party

Do Bałaganu wpadają reprezentanci kolektywów: Bass Mates oraz Bass Garden, jak też lokalni gracze, z najlepszą selekcją UK Garage oraz Drum'n'Bass! Czego możecie się spodziewać? Dużej porcji bassu w tempie od 140 do 175 BPM przez całą noc!

Start: 20:30. Wstęp za darmochę



DOM KULTURY



PIĄTEK – Bo jak nie my to kto. Impreza z Uniwersytetem Przyrodniczym

Wszystko co dobre w Polskiej muzyce przez całą noc. Od Krawczyka do Podsiadło, od Maryli do Reni Jusis, od Kalibra do Bedoesa.

Start: 22:00. Bilety dla studentów UP - 10 zł w samorządzie / pozostali 20/30 zł.



SOBOTA – Crush

Imprezę w dzień kobiet poprowadzą w DK wyjątkowe kobiety - DJ'KI: 𝐕𝐈𝐂𝐊𝐘 𝐍𝐀𝐒𝐓𝐘 & 𝐙𝐔𝐙𝐀 𝐎𝐊 zaserwują Wam swoje ostatnie muzyczne crushe.

Start o 22:00. Lista FB 20 zł do 23 / 30/40 zł.



KLUB GRAFFITI/SCENA GRAFFITI



SOBOTA – Hulaj Babo Party – Dzień Kobiet w Graffiti

Czekają na was: parkiet rozgrzany do czerwoności przez dwóch przystojnych dj-ów: Filo i Progresywny Maciek przygotowali dla was niesamowity mix hitów, który sprawi że następnego dnia nie będziecie czuli nóg.

Start: 20:00. Wjazd: Panie 10 PLN, Panowie 20 PLN - gotówka na bramce.