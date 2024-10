Jazzowy listopad w Klubie Muzycznym CSK

Mieczysław Szczęśniak i Krzysztof Herdzin

Obaj panowie stworzyli wyjątkowy projekt z serii „Great American Songbook”. Pierwszy z nich (Mieczysław Szczęśniak) zaśpiewał doskonale – jak zawsze – natomiast Krzysztof Herdzin wszystko stylowo zaaranżował. Trzeba przyznać, że obaj muzycy zawiesili sobie poprzeczkę bardzo wysoko ponieważ zdecydowali się na utwory z repertuaru największych. W programie koncertu znajdą się covery ulubionych piosenek obu artystów autorstwa: The Beatles, Rolling Stones, Billa Withersa, Davida Bowie'go, Erica Claptona, Stevie'go Wondera i Burta Bacharacha. Obu artystom będzie towarzyszyła najlepsza obecnie sekcja rytmiczna w Polsce, a więc: Robert Kubiszyn (kontrabas) i Cezary Konrad (perkusja).

- „Zrealizowaliśmy ten projekt nie po to, żeby zrobić coś lepiej, ale żeby przefiltrować te legendarne dla nas piosenki przez naszą wrażliwość. „Songs From Yesterday” to spojrzenie na to, co dla nas było i jest ważne, inspirujące. Sięgnęliśmy po numery, które są kamieniami milowymi muzyki, ale bardzo ważne były też historie, które opowiadają”– objaśnia Krzysztof Herdzin.

Mieczysław Szcześniak nagrał osiem solowych płyt, na festiwalu w Sopocie zdobył nagrodę Bursztynowego Słowika, odebrał aż trzy Fryderyki. Fani pokochali jego talent, niepowtarzalną barwę głosu i niespotykany wśród polskich solistów feeling. Krzysztof Herdzin jako jeden z nielicznych artystów z powodzeniem łączy działalność na polu muzyki klasycznej i jazzowej, filmowej oraz pop. Jest pianistą, aranżerem, dyrygentem, profesorem sztuk muzycznych. W różnych muzycznych rolach pojawił się na ponad dwustu płytach, z czego 19 pokryło się złotem a 5 platyną. Jest autorem nagrodzonej Oscarem orkiestracji muzyki Jana A.P. Kaczmarka do filmu „Finding Neverland", a także laureatem Fryderyka w kategorii jazzowy kompozytor/aranżer roku.

Koncertowi będzie towarzyszyła niezwykła wystawa fotograficzna pt. „Twarze Jazzpressu” prezentująca najwybitniejszych polskich jazzmanów oraz artystów młodszego pokolenia. Na zdjęciach zobaczymy m.in. Ewę Bem, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Wojciecha Karolaka, Zbigniewa Namysłowskiego, Adama Makowicza, Tomasza Stańko i Michała Urbaniaka. Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na stronie CSK.