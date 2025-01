Jubileusz Teatru Starego: muzyka, teatr, literatura

Świętowanie jubileuszu rozpocznie się 1 marca premierowym spektaklem muzycznym pt. „OK.NO (the window)”. Będzie to spotkanie aktorki (Eliza Borowska) i muzyka (Wojciech Mazolewski) z muzyką i bogatym dorobkiem pisarskim Patti Smith. Spektakl wyreżyserował Janusz Opryński.

Następnie, we wtorek 4 marca odbędzie się spotkanie z Waldemarem Dąbrowskim, byłym dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Tematem spotkania będzie szeroko rozumiane zarządzanie kulturą. Dzień później (5 marca) na fanów muzyki czeka prawdziwa uczta. Na scenie z Zespołem Mistrzów wystąpi legendarny frontman Budki Suflera, Krzysztof Cugowski, który świętuje jubileusz 55-lecia na scenie.

Dla fanów teatru i talentu Andrzeja Seweryna oraz Krystyny Jandy przygotowano dwa wydarzenia, których nie można pominąć. W dniach 7-8 marca na scenie Teatru Starego zobaczymy monodram Andrzeja Seweryna „Król Lear”, a w dniach 10-11 marca będzie okazja żeby zobaczyć „Białą bluzkę” opartą na opowiadaniu Agnieszki Osieckiej, w wykonaniu Krystyny Jandy. Jest to historia kobiety, która nie może sobie poradzić sama ze sobą i z rzeczywistością Polski w okresie stanu wojennego.

Jubileusz jest doskonałą okazją do pokazania Teatru od środka. Dlatego 8 marca będzie można zwiedzić wystawę – „Teatr Stary w Lublinie – 200 lat historii” z oprowadzaniem. Dzień później (9 marca) Andrzej Seweryn w ramach bajkowych poranków zabierze najmłodszych widzów w wyjątkową podróż, prezentując bajkę „Jak tata pokazywał mi wszechświat” autorstwa Evy Eriksson i Ulfa Starka.

Szczegółowy program i możliwość kupna biletów lub rezerwacji na wybrane wydarzenie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Teatru Starego.