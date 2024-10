Kabaret Ani Mru Mru z nowymi skeczami! Już wkrótce w Lublinie

Krzysztof Cugowski w (Nie)Wyparzonej Gębie

Gościem programu (Nie)Wyparzona Gęba był Krzysztof Cugowski. Zobacz które pikantne kulki przypadły mu do gustu: cayenne, chili, buldak, a może carolina reaper. W rozmowie zapytaliśmy o jego muzyczne początki, jakim był uczniem gdy chodził do szkoły oraz o nową płytę "Wiek to tylko liczba".