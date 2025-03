Kosmiczne show dla dzieci w Filharmonii Lubelskiej

Spektakl skierowany jest do najmłodszych widzów. To właśnie z myślą o nich powstał ten projekt, który ma walor edukacyjny jak też rozrywkowy. W spektaklu zastosowano nowoczesną technologię o nazwie COSMO SHOW. Celem organizatorów jest wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci książkami i filmami o tematyce kosmosu, aby dowiedziały się jak najwięcej o planetach Układu Słonecznego, ich nazwach, kolejności i różnicach. Dlatego wykorzystuje się do tego interaktywne urządzenia jak np. promienie kosmiczne. Jest to urządzenie z efektami świetlnymi, które pomaga dziecku kontrolować działania na ekranie, rozwija wyobraźnię i fantazję. Urządzenie na ekranie może być używane do rozpalania ognia, kontrolowania prędkości, przywoływania wody, rozbijania skał i ładowania gwiazd.



Integralną częścią pokazu jest współpraca bohaterów spektaklu z dziećmi oraz zajęcia, gry, konkursy i tańce zarówno na ekranie, jak i na widowni. Finałem jest interaktywna parada planet dla młodszych i starszych kosmonautów, zanurzająca ich na chwilę w fantastycznym świecie kosmosu.

Show odbędzie się 30 marca (niedziela) w Filharmonii Lubelskiej, o godzinie 16:00. Bilety do nabycia online.