Krzysztof Cugowski. 55 lat na scenie – wystawa w Radiu Lublin

Wjechał wprost pod kię

60-letni cyklista trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem kia. Rowerzysta wjechał na przejazd rowerowy bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Mężczyzna trafił do szpitala. Do wypadku doszło w Zamościu, na ul. Partyzantów.