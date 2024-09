Krzysztof Ścierański, wirtuoz gitary basowej wystąpi w Teatrze Starym

Krzysztof Ścierański to fenomen. Według magazynu “Jazz Forum” od roku 1984 do dziś jest najlepszym jazzowym gitarzystą basowym w Polsce. Na poważnie przygodę z muzyką rozpoczął w hardrockowym zespole System, z którego przeniósł się do krakowskiej grupy Laboratorium, z którą zagrał setki koncertów w Polsce i za granicą, nagrywając przy tym 6 płyt. W 1980 roku na zaproszenie samego Zbigniewa Namysłowskiego przystąpił do zespołu Air Condition, z którym koncertował w Europie Zachodniej na najważniejszych festiwalach, w tym na największym North Sea Jazz Festival.