KSU w Fabryce Kultury Zgrzyt

Zespół powstał w 1977 roku w Ustrzykach Dolnych, stając się jednym z prekursorów ruchu punkowego w Polsce oraz jego siła napędową. KSU wyróżnia się naprawdę bogatą historią. Został założony przez piątkę nastolatków, którzy zakochali się w muzyce i chcieli spróbować swoich sił na scenie. Od początku istnienia ważną rolę pełnił w nim Eugeniusz "Siczka" Olejarczyk. Nazwę KSU zespół przyjął oficjalnie w 1978 roku - inspiracją do tego były tablice rejestracyjne pojazdów w województwie krośnieńskim. Od momentu wymyślenia nazwy KSU zaczęło grać muzykę, która mocno przypominała punk rocka. Wzrost popularności zespołu nastąpił w latach 80. XX wieku, kiedy to muzycy nawiązali znajomość z Kazikiem Staszewskim. Dzięki temu udało im się zdobyć wstęp na wiele ważnych wydarzeń muzycznych, na których mogli pokazać się szerszej publiczności.



Debiut płytowy miał miejsce dopiero w 1988 roku. Wtedy to światło dzienne ujrzała płyta "Pod prąd", która obecnie ma status płyty kultowej. Co prawda, na początku nie odniosła ona zbyt dużego sukcesu, jednak dzięki niej o dobrze zapowiadającym się zespole usłyszało wielu fanów rocka. Pierwsze poważne sukcesy KSU odniósł, współpracując z wydawcą Melissa. Z jego wsparciem KSU opublikował chociażby "Moje Bieszczady" czy "Na 15 lecie!". Sam zespół sądzi, że przełomowym momentem w jego karierze był jednak rok 2005 i wydanie albumu "Nasze słowa". Choć już poprzednie publikacje wzbudzały wiele pochlebnych opinii, to dopiero ten album przyczynił się do prawdziwego spopularyzowania KSU. W kolejnych latach kapela wydała także "Przystanek Woodstock 2005" czy "Dwa narody". W ostatnich latach KSU miał trochę dłuższą przerwę od wydawania płyt, aczkolwiek w 2023 roku powrócił ze zdwojoną siłą, publikując płytę "44". W mgnieniu oka zyskała ona wielu fanów i przypomniała wszystkim o działalności zespołu.

W chwili obecnej w skład KSU wchodzi sześciu artystów. Obecny skład bardzo mocno różni się jednak od tego, który odpowiadał za założenie kapeli. Jedyną osobą, która przetrwała próbę czasu i jest w KSU od samego początku, jest Eugeniusz Olejarczyk. Odpowiada on zarówno za śpiew, jak i gitary. Pomimo dużych zmian personalnych KSU nadal ma wielu oddanych fanów.

Początek koncertu o godzinie 19.00. Z racji tego, że bilety rozeszły się ekspresowo, to podajemy bezpośredni link do platformy zakupowej, gdzie można kupić ostatnie sztuki biletów.

