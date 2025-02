Kwartet Futurologiczny – koncert w Centrum Kultury

Podczas koncertu muzycy zaprezentują większość utworów, które zostały skomponowane do spektaklu w reżyserii Daniela Adamczyka, będącym adaptacją powieści Stanisława Lema ale dodatkowo wzbogacone o nowe kompozycje. W kompozycjach kwartetu można znaleźć odniesienia do minimalizmu, muzyki ilustracyjnej, sonoryzmu oraz romantyzmu. Niektóre utwory nawiązują także do dawnej muzyki europejskiej oraz polskiej muzyki tradycyjnej.



Muzyka ze spektaklu zdobyła nagrodę specjalną w konkursie „Klasyka Żywa”, organizowanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, co zainspirowało artystów do pójścia o krok dalej i stworzenia pełnego, autonomicznego materiału muzycznego. Między innymi tak narodził się pomysł na wydanie płyty „2 AM” zawierającej muzykę ze spektaklu. Nagrania odbywały się w Studiu S4 Polskiego Radia Warszawie.



Zespół występuje w składzie:

Joanna Szczęsnowicz - skrzypce, śpiew

Jan Jaworski - skrzypce, śpiew

Jan Tarkowski - wiolonczela

Szczepan Pospieszalski - trąbka, śpiew, syntezatory analogowe.



Koncert odbędzie się 22 lutego (sobota) o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online albo w kasach CK w Lublinie.