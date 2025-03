Legendarny Dezerter oraz Eye For An Eye wystąpią w lubelskim Zgrzycie

Dezerter powstał w Warszawie w maju 1981 r. Od początku lubili prowokacje. Dlatego nazwali się SS-20 (oznaczenie radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą – pod naciskiem władz – musieli zmienić. Nazwali się Dezerter. Pod nowym szyldem nagrali singiel "Ku przyszłości" (1983). Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera kultowej płyty "Underground Out Of Poland" oraz pierwszej polskiej płyty pt. "Kolaboracja". Lata późniejsze to kolejne płyty: "Kolaboracja II" oraz "Wszyscy przeciwko wszystkim" (wydana w Polsce i we Francji). Zespół wówczas intensywnie koncertował odbywając trasę koncertową po Europie Zachodniej (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.

Lata 90-te do najlepszy okres w historii zespołu. Dezerter wydał wtedy płyty, które zdefiniowały na dłuższy czas brzmienie polskiej sceny niezależnej: "Blasfemię" (1992), "Ile procent duszy?" (1994), "Mam kły mam pazury" (1996), "Ziemia jest płaska" (1997).

W XXI w. ukazały się cztery albumy: "Nielegalny zabójca czasu" (2004); "Prawo do bycia idiotą" (2010), który został doceniony nie tylko przez słuchaczy jak również przez branżę muzyczną, czego wyrazem była nagroda Fryderyk 2010; oraz "Większy zjada mniejszego" (2014). Zespół aktywnie i regularnie koncertuje nie tylko w kraju, ale również w wielu krajach Europy (Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia) oraz w Stanach Zjednoczonych. Ostatnią – jak dotąd – płytą studyjną jest wydawnictwo „Kłamstwo to nowa prawda” z 2021 r.



Eye For An Eye istnieje od 1997 roku i od samego początku jest związany z niezależną sceną hardcore/punk. W swojej dyskografii mają siedem płyt. Ostatni materiał- wydany latem 2022 roku- nosi tytuł „Teraz”. Cechą charakterystyczną Eye For An Eye jest nietuzinkowy, agresywny ale i melodyjny głos wokalistki Anny Świstak. Członkowie tej bielskiej formacji, wychowani na etosie sceny D.I.Y. hardcore/punk lat 90-tych nie skupiają się jedynie na tworzeniu muzyki. Na co dzień prowadzą niezależną wytwórnię, organizują koncerty, piszą do punkowych zinów, angażują się czynnie w bardzo wiele inicjatyw społecznych. Eye For An Eye to przede wszystkim zespół koncertowy. Przez wszystkie lata zagrali setki koncertów, tak w kraju jak i za granicą.



Początek koncertu o godzinie 20:00. Bilety do nabycia w internecie.