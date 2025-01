Legendarny głos Lombardu. Małgorzata Ostrowska wystąpi w Centrum Spotkania Kultur.

Trasa koncertowa „Legenda” będzie okazją do wspomnień i zabawy przy najbardziej znanych przebojach z lat 80 jak choćby: „Szklana pogoda”, „Droga pani z tv”, „Nasz ostatni taniec”, „O jeden dreszcz”, a przede wszystkim „Przeżyj to sam”. Przez ponad cztery dekady obecności na polskiej estradzie Małgorzata Ostrowska wypracowała własny, niepodrabialny styl. Współpracowała z takimi artystami jak: Lech Janerka, Dżem, Acid Drinkers czy Michał Urbaniak. Czy będzie to legendarny powrót byłej wokalistki Lombardu? Przekonamy się już w poniedziałek (20 stycznia) o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online.