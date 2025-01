Leszek Możdżer solo w CSK

Jazzem zainteresował się w klasie maturalnej. Pierwsze szlify zdobył w zespole klarnecisty Emila Kowalskiego. Natomiast poważne granie zaczęło się, gdy został członkiem trójmiejskiej Miłości, najważniejszej polskiej formacji jazzowej lat 90-tych.

W 1992 r. otrzymał pierwsze poważne wyróżnienie indywidualne na Jazz Juniors, które zapoczątkowało deszcz obfitości w postaci nagród, jakie miały spaść na Możdżera w następnych latach. Zwyciężał w ankietach czytelników „Jazz Forum” w kategorii ‘Fortepian’ i został też wielokrotnie uznany Muzykiem Roku.

Leszek Możdżer nagrywał płyty z najwybitniejszymi polskimi jazzmanami: Tomaszem Stańką („Pożegnanie z Marią”), Januszem Muniakiem („One And Four”), Michałem Urbaniakiem („Live In Holy City”), Piotrem Wojtasikiem („Lonely City” i „Quest”), Adamem Pierończykiem („Live In Sofia” i „19-9-1999”), Henrykiem Miśkiewiczem („Ja nie chcę spać”), Anną Marią Jopek (m.in. „Bosa”, „Barefoot”, „Upojenie”, „Farat”). Nagrywał też ze Zbigniewem Preisnerem (m.in. przy „Requiem dla mojego przyjaciela” oraz „10 łatwych utworach na fortepian”). Współpracował również z Janem Kaczmarkiem (muzyka filmowa dla wytwórni 20th Century Fox oraz Mira Max) biorąc udział w nagraniu nagrodzonej Oscarem muzyki do filmu „Finding Neverland”.

Jego obfita dyskografia obejmuje ponad 100 płyt nagranych z takimi gwiazdami jak: Pat Metheny, Buster Williams, Billy Harper, Joe Lovano, Archie Shepp, David Liebman, Lester Bowie, David Gilmour, Marcus Miller, John Scofield, Steve Swallow, Eddi Daniels i inni.

Pianista najpełniej pokazuje swoje umiejętności grając w klasycznym składzie jazzowym jakim jest trio. Nagrany z Larsem Danielssonem i Zoharem Fresco w 2005 r. album „The Time” osiągnął status Diamentowej Płyty, a kolejne wydawnictwa: „Between Us And The Light” (2006), „Live” (2007), „Polska” (2013) – osiągnęły status podwójnej platynowej płyty.

Od roku 2011 Leszek Możdżer jest Dyrektorem artystycznym plenerowego festiwalu muzycznego nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu – Enter Music Festival. W 2012 r. został, jako pierwszy Polak, przewodniczącym jury międzynarodowego konkursu Montreux Jazz Piano Competition w Szwajcarii, który począwszy od 1999 r. odbywa się corocznie w ramach Montreux Jazz Festival i jest organizowany pod patronatem Quincy’ego Jonesa.

