Mocne zakończenie sezonu w Zgrzycie

Najbardziej rozpoznawalnym zespołem jest amerykański Mujeres Podridas. Pochodzą z Austin w Teksasie (USA) – jednego z epicentrów współczesnego amerykańskiego hardcore/punka. Członkowie MP udzielali się wcześniej w takich zespołach jak: Criaturas (które grało w Lublinie w 2011 roku), Kurraka, Nosferatu, Heaven czy Crooked Bangs. Tym razem zagrają w Lublinie przy okazji małej europejskiej trasy skupionej wokół dwóch festiwali - kopenhaskiego K-Town Hardcore Fest i polskiego Izero Hardcore. Scum Trail grają tzw. śmieciowy rock & roll. Członkowie nie są przypadkowi – mamy tu niejako supergrupę polskiego punka złożoną z osób, które grały w Government Flu, Knife In The Leg, Calm The Fire, Suicide By Cop czy Moron’s Morons! Natomiast Only Mess, to zespół grający muzykę, którą można by określić jako wypadkową post-hardcore'a i muzyki alternatywnej ze wskazaniem na brzmienia kojarzące się m.in. z wytwórnią Dischord Records czy Amphetamine Reptile. W maju 2023 roku zespół wydał – całkiem udany – debiutancki materiał „6 Handmade Songs Recorded Some Time Ago”.

Bilety do kupienia w dzień koncertu na bramce: normalny 60 zł, osoby niepełnoletnie 30 zł. Początek koncertu o godzinie 20:30.