Muzyczne peryferia w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin

Pierwszy z nich to JAVVA, który tworzy pięciu przyjaciół i doświadczonych muzyków z niemałym dorobkiem artystycznym i scenicznym. Są to: Piotr Bukowski (gitara), Łukasz Jędrzejczak (wokal, elektronika), Bartek Kapsa (perkusja), Macio Moretti (perkusja, gitara basowa) i Mikita Arlou (bas, wokal). To muzycy, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat współtworzyli takie zasłużone formacje jak m.in. Mitch & Mitch, Starzy Singers, Something Like Elvis, Contemporary Noise Quintet, ||ALA|MEDA||, T’ien Lai, Xenony, Hokei, czy Opla. Javva przyjedzie do Lublina z nowym materiałem, który zawiera w sobie to, co najlepsze w muzyce gitarowej z mocnymi i wyrazistymi wokalami, okraszonej bogatą paletą brzmień sampli i syntezatorów.



Drugi z zapowiedzianych zespołów to IZZY and THE BLACK TRESS. Jest to połączenie brudnych punkowych gitar, motorycznej sekcji rytmicznej i charyzmatycznego kobiecego głosu. Jeśli szukacie wybuchowej mieszanki surowego rock’n’rolla, post-punku i noise rocka to nie będziecie zawiedzeni. Poznański skład to przykład na to, że w obrębie post punkowej i rock’n’rollowej estetyki można odnaleźć jeszcze wiele świeżości i oryginalności.



Wreszcie trzeci wykonawca, to lubelski ONLY MESS, grający muzykę zainspirowaną twórczością takich zespołów jak: Fugazi, Assassins of God, czy Nomeansno, czyli wypadkowa post-hardcore’a i muzyki alternatywnej. W maju 2023 roku zespół wydał swój debiutancki materiał „6 Handmade Songs Recorded Some Time Ago”.

Początek koncertu o godzinie 20:00. Bilety są do nabycia w internecie.