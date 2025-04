„Na Scenie... za Sceną...” – intymny cykl monodramów w lubelskim CSK

Spektakle odbędą się na scenie Sali Operowej CSK – publiczność zasiądzie bezpośrednio na deskach sceny, co zapewni kameralną atmosferę i bliższy kontakt z artystą​. Taka nietypowa aranżacja przestrzeni z pewnością przełoży się na zupełnie nowy wymiar teatralnego doświadczenia dla widzów​csklublin.pl.

23 kwietnia – „Księga ziół (i nie tylko...)” – Anna Seniuk

Pierwszego dnia cyklu na scenie zobaczymy Annę Seniuk w jej autorskim monodramie „Księga ziół (i nie tylko...)”. Ta wybitna aktorka, w bardzo osobisty, bezpośredni i pełen humoru sposób pochyla się nad swoim życiem. Seniuk snuje niemal autobiograficzną opowieść, zainspirowaną prozą Sándora Máraiego oraz utworami najwybitniejszych polskich poetów m.in. Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej. Monodram akcentuje najważniejsze wartości w życiu człowieka jak: miłość, zdrowie, spokój, dobre życie i oczywiście teatr​, stając się refleksyjną podróżą przez życie artystki. Co ważne, scenariusz i reżyseria również są dziełem Anny Seniuk, co czyni „Księga ziół (i nie tylko...)” w pełni autorską wypowiedzią sceniczną aktorki. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć tę legendę polskiej sceny w intymnej, osobistej kreacji.