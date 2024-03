Obchody 121 urodzin Józefa Czechowicza w Muzeum Narodowym w Lublinie

- „Osoby, które nas odwiedzą, będą mogły posłuchać opowieści o życiu poety, zobaczyć wyjątkowe pamiątki związane z Józefem Czechowiczem, poczytać jego wiersze, a nawet samodzielnie wykonać urodzinową przypinkę” – informuje Muzeum Narodowe.



Szczegółowy program obchodów wygląda następująco:

- godziny otwarcia: 10-18

- wstęp wolny

- zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych

- “Autoportret” – przygotowana specjalnie na 121. urodziny Józefa Czechowicza wystawa, na której poeta “opowiada” o swoim życiu i twórczości

- urodzinowe przypinki – wybraliśmy na tę okazję kilka wyjątkowych wzorów

- warsztaty “Kartka urodzinowa dla poety” – dla szkół podstawowych.



Na osobne słowo zasługuje wystawa pt. „Autoportret”. Ekspozycja jest zaproszeniem do osobistego świata Józefa Czechowicza – artysty, który na różny sposób oraz przy pomocy różnych form literackich tworzył na bieżąco różne warianty swojego „autoportretu”. Czechowicz prowadził dość regularne zapiski o charakterze pamiętnikarskim, w których prze-pisywał doświadczenia dnia codziennego, wplatał je w inne porządki oraz układał zgodnie z logiką opowieści biograficznej. Zwiedzający wystawę będą mieli okazję zapoznać się z tymi zapiskami oraz przekonać się, jak wyglądała dynamika powstawania tych ważnych, bo dających nam wgląd w proces twórczy tekstów rękopiśmiennych. Zaprezentowane zostaną materiały związane z życiem oraz twórczością Józefa Czechowicza. Będą to między innymi dokumenty oraz fotografie rodzinne, jak również zasuszony kwiat, zerwany przez poetę przed ponad stu laty w Słobódce.



Dzień wcześniej tj. 14 marca o godzinie 18.00 w Muzeum Józefa Czechowicza przy ul. Złota 3 w Lublinie odbędzie się czytanie performatywne tekstu Józefa Czechowicza „Opowieść o papierowej koronie”. Głównym celem przedsięwzięcia będzie skłonienie widza – słuchacza do poszukania odpowiedzi, czy dzisiejsza młodzież odnalazłaby się w realiach ubiegłego wieku? Jak młodzieńcza wrażliwość, zapał, postrzeganie świata, marzenia wpływają na rozwój i zmianę wizerunku miasta na przestrzeni lat. Do czytania utworu zaproszono młodzież licealną z Lublina.



“Józef Czechowicz, syn Pawła i Małgorzaty z Sułków, urodził się 15 marca 1903 r. w Lublinie jako czwarte z kolei dziecko w rodzinie, czwarte i ostatnie. (…) Urodził się w suterenie, w tej samej, w której zmarła jego matka, w domu numer trzy, przy ulicy Kapucyńskiej w Lublinie (obecnie dom Morajnego, wtedy – własność Banku Handlowego w Warszawie). Ceniony poeta awangardowy okresu międzywojennego. Członek i założyciel grupy poetyckiej „Reflektor” , a przy tym aktywny uczestnik życia kulturalnego przedwojennego Lublina. Zmarł 9 września 1939 r. podczas bombardowania Lublina.