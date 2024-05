Ostatni etap. Pożegnalny koncert zespołu KAMP

-"Ciężko też pożegnać się ze sceną, ale to już naprawdę finał. Przed nami jeszcze płyta. Całość zakończymy na jednym z letnich festiwali” – mówią członkowie zespołu.

Zadebiutowali w 2009 roku EP „Thales One”. Pierwsze zagraniczne wydawnictwo pojawiło się w 2011 roku w portugalskim Discotexas. Singiel „Cairo” stał się komercyjnym przełomem, który doprowadził do debiutanckiego albumu „Kamp!”. Dream-popowe melodie doskonale zgrane na płycie z house'owymi utworami spowodowały ogromne zainteresowanie zespołem.

W lecie 2014 wypuścili Ep-kę w nowojorskim labelu Cascine, stając się jednym z niewielu polskich zespołów z tak umocnioną pozycją w zachodnim przemyśle muzycznym. Kolejny rok przyniósł drugi album zespołu, taneczno-kontemplacyjną "Ornetę", po którym muzycy zagrali m.in. specjalną sesję dla Boiler Room. Trzeci album "Dare" ukazał się 17 września 2018 r. i cieszył się ogromną popularnością w serwisach streamingowych. 2019 to powrót zespołu do swoich mocniejszych elektronicznych korzeni. Ostatni etap działalności to trasa Endless Party, której charakterystycznym elementem jest formuła 360 - czyli grania na małej scenie wśród publiczności. Płytowy zapis tej trasy będzie ostatnią pozycją w katalogu KAMP!

Godziny: 19:00 - wejście, 20:00 – start. Bilety: https://progresja.com/wydarzenie/kamp-lub/