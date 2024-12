Pamiątki z prywatnego archiwum Krzysztofa Cugowskiego

Krzysztof Cugowski to legenda polskiej sceny rockowej, założyciel Budki Suflera oraz współtwórca późniejszych sukcesów grupy. Obecnie występuje z Zespołem Mistrzów, z którym w tym roku wydał płytę „Wiek to tylko liczba”.

Z okazji jubileuszu 55-lecia kariery artystycznej Krzysztofa Cugowskiego w CSK zostaną zaprezentowane pamiątki z prywatnego archiwum artysty. Za hasło przewodnie organizatorzy wystawy obrali tytuł jednej z piosenek Krzysztofa Cugowskiego „Co za nami, co przed…”. Będzie to pierwsza tego typu prezentacja. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Kasie CSK:

• od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10–18. Wystawa będzie czynna od 19 grudnia do 31 stycznia 2025 roku.