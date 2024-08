Piotr Bukartyk wystąpi w Kultowej Klubokawiarni

Jest jednym z ostatnich artystów uprawiających tzw. felieton śpiewany, którego mistrzem był nieżyjący Wojciech Młynarski. Od mniej więcej 40 lat pisze do rymu i układa do niego melodie, a potem to śpiewa. Jego przygoda z estradą rozpoczęła się w 1980 roku, kiedy zaczął występować na krajowych turniejach poezji śpiewanej. W 1982 r. i w 1983 r. zajął pierwsze miejsce w Olsztyńskich Spotkaniach Zamkowych. Następne lata to kolejne nagrody m.in. na: Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie (1984 i 1985) oraz Ogólnopolskich Spotkaniach Twórców i Wykonawców Piosenki Autorskiej. W latach 90. wystąpił na festiwalu w Opolu (dwukrotnie), a w 1991 roku wygrał Kabareton. W latach 1991–1997 współpracował z kabaretem Pod Egidą. Od szesnastu lat współpracuje z Wojciechem Mannem w Radiu Nowy Świat, u którego pojawia się gościnnie w każdy piątek w Porannej Mannie. Występuje w duecie z Krzysztofem Kawałko (gitara) albo z zespołem Ajagore. Na rynku wydawniczym debiutował w 1997 r. wydawnictwem „Szampańskie wersety”. Muzyka na płycie zawierała 11 piosenek, które były parodiami znanych nurtów muzycznych. Album przyniósł artyście nominację do Fryderyka. Na przestrzeni lat wylansował wiele przebojów jak: „Kobiety jak te kwiaty”, „Niestety trzeba mieć ambicję”, „Kup sobie psa”. Artysta znany jest ze świetnego kontaktu z publicznością, z którą lubi wchodzić w dialog. Początek koncertu o godzinie 19:30. Link do biletów znajdziesz TUTAJ