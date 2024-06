Podróż do granic ludzkiego głosu

Zespół stworzyli w 2007 roku wychowankowie Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szybko zdobyli uznanie kilkumilionowej publiczności, a wszystko za sprawą programu „Mam talent”. W brawurowym stylu dotarli do finału zdobywając miejsce na podium. Od tego momentu wszystko potoczyło się błyskawicznie. W październiku 2009 roku ukazał się pierwszy album AudioFeels - "Uncovered", który w dwa tygodnie pokrył się złotem i został najchętniej kupowaną płytą CD w Polsce. Kolejne lata również obfitowały w sukcesy: nominacja do nagrody Fryderyki w kategorii „Nowa twarz fonografii”, kwalifikacja do Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii „Zespół roku", koncerty we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Monako, Austrii, Rosji oraz w Stanach Zjednoczonych. Podczas siedemnastu lat działalności muzycy wydali 4 albumy, zajęli czołowe miejsca podczas wielu międzynarodowych konkursów (m.in. w Lipsku, Moskwie czy Nowym Jorku) i regularnie zapraszani są na europejskie festiwale wokalne. Od 2018 roku w szeregach zespołu obecny jest beatboxer Piotr „Bobby” Jarosz, który rok wcześniej został mistrzem Polski w swojej dyscyplinie. Czy jesteście gotowi na wieczór z królami a cappella, panującymi w Polsce od lat? Poznajcie ich nową odsłonę. O oszałamiające muzyczne widoki na trasie zadbają: Marcin Illukiewicz, Piotr “Bobby” Jarosz, Marek Lewandowski, Jędrzej Suchan, Jarosław Weidner, Marcin Wojciechowski oraz Paweł Serafin. Koncert odbędzie się w Studio im. Budki Suflera w Lublinie o godzinie 18:00 i 20:30. Bilety:

