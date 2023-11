Popularny raper Peja/Slums Attack w Kultowej Klubokawiarni

Podczas bogatej trzydziestoletniej kariery Peja (Ryszard Andrzejewski) odniósł – jak na polskie warunki – ogromny sukces. Dwa razy był nominowany do Nagrody Muzycznej „Fryderyk”, z czego raz został laureatem. Na swoim koncie ma także współpracę z takimi tuzami gatunku jak: Onyx, Ice-T czy np. Jeru The Damaja. Założył niezależną wytwórnię RPS Enterteyment. Jest niekwestionowanym rekordzistą z największą liczbą płyt, które zadebiutowały na Liście Przebojów OLIS.

Początek koncertu o godzinie 20.00. Bilety od 50 zł do nabycia na platformach biletowych: biletomat i stage24.