Powrót po latach

Zespół 2 Tm 2,3, potocznie zwany "Tymoteuszem" został założony w 1996r. przez muzyków, których zespoliła wiara i śpiewanie tekstów zaczerpniętych z Biblii (przede wszystkim Psalmów). Trzon supergrupy stanowili doświadczeni i popularni muzycy, na co dzień liderzy takich zespołów jak: Armia, Houk, Izrael, Acid Drinkers, Voo Voo i Tie Breaku. Osobowości muzyczne: Licy, Maleo, Budzego, Joszko Brody, Stopy czy Marcina Pospieszalskiego sprawiły, że grupa od razu stała się jedną z największych sensacji polskiej sceny muzycznej. Oryginalna mieszanka metalu, punk – rocka i reggae oraz przepełnione wiarą teskty zapewniły im uznanie publiczności. Wydany w 1997 roku debiutancki album zatytułowany „Przyjdź” stał się wydarzeniem roku. Klasę zespołu potwierdzały kolejne albumy, wśród nich: „2Tm2,3”, „Pascha 2000”, koncertówka „Propaganda Dei”, „888”, a potem akustyczne „Dementi” i „Źródło”. Ostatni album „Sursum Corda” to stary dobry „Tymoteusz”, czyli mocne, metalowe granie i pozytywny przekaz.

Jako support zagra Seeking Dreams, pochodzący z Lubelszczyzny. Zespół ma na swoim koncie trzy płyty: dwie EP ("Na wieczną rzeczy pamiątkę" z 2018 roku i "LUX" z 2023 roku) oraz jedną płytę "Maskarada" (2022).Muzyka Seeking Dreams to ciężki rock z elementami metalu i elektroniki. Zespół Seeking Dreams ma na swoim koncie występy na takich festiwalach jak Rockowisko Zwierzyniec 2023 i NIEzły MEN - 80. urodziny Czesława Niemena. W 2022 roku odbyli trasę koncertową "MASKATOUR 2022" promującą płytę "Maskar. Początek o godzinie 20:00, link do biletów znajduje się TUTAJ