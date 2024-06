Premiera! Teatr Imperialny – „Znieczulenie”

W rękach Śmierci ludzie stają się marionetkami: zawieszeni na sznurkach losu czekają na nieubłagane przeznaczenie. Widzowie, wciągnięci w wir wydarzeń, stają się integralną częścią widowiska. Przywiązani do sznurków Śmierci tańczą w makabrycznym balecie losu. Przygotujcie się na wieczór pełen refleksji, emocji i niepokojącego piękna. Bal śmierci właśnie się zaczyna, a Wy jesteście jego nieodłączną częścią.

Teatr Imperialny to grupa artystyczna złożona ze studentów i doktorantów UMCS, która powstała w 2013 roku. Co roku stara się wystawiać coś nowego. Oprócz "Spowiedzi masochisty" ma na koncie takie spektakle jak: „Moja córeczka” (2012), „Delikatne. Wrażliwe. Niewinne” (2014) oraz „Dostojevsky T-R.I.P” z 2017 r. i „Alina w krainie Polska”. Ich grupą docelową są przede wszystkim młodzi ludzie - nie tylko studenci - ponieważ w swoich spektaklach podejmują tematy trudne, obecne, aktualne i ważne dla społeczeństwa. Opowiadają o tym, jakie problemy i przeciwności losu dotykają każdego człowieka, a w szczególności młodych ludzi, którzy próbują odnaleźć się we współczesnym świecie.

Kiedy? 9 czerwca, godz. 20:00,

Gdzie? Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka w Lublinie. WSTĘP WOLNY