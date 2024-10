Premiera w Teatrze Wschodnim – „Alma Mahler”

Alma Mahler opowiada historię życia utalentowanej i wrażliwej tytułowej bohaterki, borykającej się z życiem w cieniu sławnego męża. Jej małżeństwo ze zdystansowanym, introwertycznym, austriackim kompozytorem i dyrygentem epoki późnego romantyzmu, Gustavem Mahlerem wymaga od niej wielkiego poświęcenia, by wspierać jego karierę. Utwór ten poruszył Denise Ababei do tego stopnia, że zdecydowała się przedstawić go w formie monodramu. Teatr Wschodni ma swoją siedzibę w kamienicy przy ul. Lubartowskiej 30a w Lublinie, gdzie prowadzi działania artystyczne, edukacyjne i społeczne. Od maja 2023 do chwili obecnej studio TW odwiedzili artyści, kuratorzy, animatorzy, goście i widzowie 43 narodowości z całego świata.

Początek sobotniego spektaklu o godzinie 19:00 przy ul. Lubartowska 30a. Wstęp wolny! Miejsca można rezerwować pod

linkiem TUTAJ.

Druga możliwość zobaczenia spektaklu będzie możliwa dzień później o tej samej porze. Uwaga! Spektakl jest realizowany w języku angielskim.