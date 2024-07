Radość kobiet

0 A A

Zapraszamy Was do obejrzenia fotogalerii z wyjątkowego eventu - Miasto Kobiet w Radości! Dje zagrali najlepsze kobiece hity takich wokalistek jak: Beyonce czy Rihanna. To była noc pełna dobrej muzyki i szalonej zabawy.

