Repertuar Teatru Centralnego w marcu

Nie będzie można pływać przez miesiąc. Ale nie wszystko będzie zamknięte

Jeszcze w piątek (28 lutego) do godziny 19 można pływać. Nazajutrz basen w Hrubieszowie zostanie zamknięty. I to na cały miesiąc, do końca marca. Powód? To doroczna przerwa technologiczna potrzebna do przeprowadzenia niezbędnych konserwacji.