Rock'N'Rollowa noc w Kultowej

Rock’n’Roll Team to czterech młodych chłopaków, którzy fascynują się klasycznym brzmieniem z lat 50 i 60. Ich Muzyka to mieszanka wczesnego rock`n`rolla, bluesa, rockabilly i rocka. W większości grają własne kompozycje oraz covery takich artystów jak: The Beatles, Elvis Presley, Chuck Berry, Czerwone Gitary, Creedence Clearwater Revival, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Queen i inni. Chłopaki potrafią rozweselić każdego niezależnie od wieku czy gustu muzycznego.

Bezpośrednio po koncercie odbędzie się after party, które rozkręci DJ Paat z kolektywu: Let's Twist Again. Lubelski kolektyw od ponad 12 lat propaguje oldschoolowe, często zapomniane dźwięki ze „złotej ery Rock'n’rolla”, rozgrzewając parkiety w klubach. Możecie spodziewać się klasycznych, tanecznych brzmień z lat 50-tych i 60-tych, a więc z epoki Rock'n'Rolla, Rockabilly i Twista. Nie zabraknie późniejszych utworów nawiązujących do klimatu oraz popularnych numerów filmowych. DJ Paat zagra z oryginalnych płyt. Organizatorzy zachęcają do konkretnych stylizacji z epoki ("Pin-Up Girls" oraz "Teddy Boys").

Wstęp: 30 pln (koncert + after party). Sam after w cenie 10 pln.