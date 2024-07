Rockowy Kazimierz

Festiwal ten to mieszanka różnych gatunków i stylów muzycznych. Będzie to już druga edycja tego wydarzenia. To niepowtarzalna okazja, by posłuchać na żywo prawdziwego rock&rolla w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Wśród wykonawców znajdziemy artystów, którzy są na początku swojej przygody ze sceną jak: Kasia Lins, VHS jak również zespoły z długoletnią historią np: T.Love, Kobranocka, Dżem, Sławek Wierzcholski, Bajm czy IRA. Bilety do kupienia TUTAJ.