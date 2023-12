Świąteczny spacer po Lublinie na zakończenie Chanuki

– Lublin słynie ze swojej wielokulturowości, a szczególny wpływ na jego dziedzictwo miała żyjąca tu przez wieki społeczność żydowska. Obchodzone właśnie Święto Chanuki to doskonała okazja do tego, by przybliżyć mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta jej kulturę i tradycje. Stąd pomysł na spacer, podczas którego przewodnik wyjaśni czym jest Chanuka i opowie o świątecznych zwyczajach oraz tradycyjnych potrawach spożywanych podczas obchodów tego święta – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Spacer rozpocznie się w piątek (15 grudnia) o godz. 16.00 przed lubelskim Ratuszem. Przewodniczka Marta Łukasik poprowadzi zgromadzonych ulicami Starego Miasta, dawną ul. Krawiecką oraz ul. Lubartowską. Dowiemy się czym jest Święto Chanuki, jaka jest jego geneza i jakie zwyczaje są z nim związane. Omówiona zostanie tradycja zapalania świec oraz różnica pomiędzy menorą a lampą chanukową, a także typowe świąteczne potrawy czy tradycyjne gry związane z obchodami Chanuki, m.in. gra w drejdla i gry karciane. Uczestnicy spaceru będą mieli okazję poznać cechy łączące Chanukę i Boże Narodzenie oraz usłyszeć fragmenty chanukowych utworów Isaaca Bashevisa Singera, który chętnie wplatał lubelskie wątki do swojej twórczości.