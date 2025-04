Święto bluesa w Lublinie

Będzie to 16. edycja cyklu „Lublin Blues Session”, który od lat łączy pasjonatów muzyki bluesowej w kameralnej atmosferze.​ Koncert rozpocznie Adam Bartoś, lubelski muzyk, który od lat inspiruje swoją twórczością. Wystąpi w konwencji one-man band, używając wyjątkowych instrumentów – gitar rezofonicznych i vintage. Artysta zaprezentuje utwory z najnowszego albumu „Gitara marzeń”.



Następnie na scenie pojawi się The Tony D. Band, w którym liderem jest Tony Diteodoro kanadyjski wirtuoz gitary elektrycznej, który od ponad 40 lat elektryzuje fanów bluesa na całym świecie. Tony D. zaprezentuje materiał z najnowszego albumu „Electric Delta”. Płyta to eklektyczna mieszanka old-schoolowego bluesa, świetnych instrumentalnych kompozycji i znakomitej gry na gitarze z porywającymi solówkami. Album zawiera utwory takie jak: „There’s A Chance”, „Modern Times” oraz cover „Can’t Be Satisfied” Muddy'ego Watersa. W składzie zespołu Tony'ego D grają: Steve Marriner (MonkeyJunk), Kim Dunn, Matt Sobb oraz Dana Wylie.



Bilety na wydarzenie są dostępne online na platformie eBilet.pl oraz w dniu koncertu w kasie DDK SM „Czechów” od godziny 18:30. Początek koncertu o godzinie 19:00.