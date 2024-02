Święto punk rocka w Zgrzycie

Punk Fest Tour 2024 to Święto Punk Rocka w Polsce. W marcu 2024 roku – w ramach festiwalu – rozpoczyna się trasa koncertowa, podczas której zespoły odwiedzą 12 miast, wśród których znalazł się Lublin. Z pewnością jest to prawdziwa gratka dla fanów starego, dobrego punk rocka, ale jak również dla tych, którzy słuchają polskiej muzyki. Tak jedni, jak i drudzy będą mieli okazję zobaczyć na żywo klasyczne zespoły, które od lat cieszą się uznaniem. Usłyszycie absolutną klasykę gatunku, najlepsze zespoły i największe punkowe hity.

Jedną z gwiazd festiwalu będzie zespół SEXBOMBA. Zespół ten gra nieprzerwanie od 1986 r. Powstał w Legionowie z fascynacji twórczością Ramones. Debiutowali na Festiwalu jarocińskim w 1986 r. Muzyka SEXBOMBY to kombinacja punk rocka i rockandrolla. Do tej pory SEXBOMBA nagrała: „To Niemożliwe”1990, „Alkohol”1992, „Zamachy Bombowe” 1993, „Boom” 1993, „Viva” 1996, „Hallo, To Ja”1999, „Woda.Woda.Woda.” 2000, „Historia jakiej Nie Znał Świat” 2001, „Newyorksyty” 2005, „Lekcja Historii” 2006, 3 płytowy box „SEXXBOMBA na XX lecie” 2007, reedycję „Vivy” z koncertem DVD z „Przystanku Woodstock” 2009, "Ctrl+Alt+Delete" 2011, reedycję „Zamachy Bombowe/Boom” 2012 , album „Abstrahuj” z listopada 2013 r. W marcu 2016 r. ukazał się kolejny album zespołu zatytułowany „Spam”. Zespół SEXBOMBA występował na jednej scenie m. in. z Buzzcocks, G.B.H, Vibrators, 999, Bones, Generators, UK Subs, Anti Nowhere League, Toy Dolls, PTTB.

Kolejne lata to kolejne występy m.in. na Przystanku Woodstock w latach 2015, 2016 i 2017 oraz rocznicowa składanka zatytułowana „SEXXXBOMBA” wydana z okazji XXX-lecia istnienia zespołu. Z tej okazji odbył się również rocznicowy koncert w warszawskim klubie Stodoła z udziałem zespołów: Armia, Moskwa, Prawda, KSU, The Bill, Cela Nr 3, Pull The Wire, który poprowadził Marek Wiernik Skład zespołu: Robert Szymański śpiew, Maciek Gortatewicz – gitara, Piotr Welcel – bass, Hubert Traczyk – perkusja.

W roku 2021 przypadła XXXV rocznica powstania zespołu. Z tej okazji zespół odbył jubileuszową trasę wraz z równolatkiem, zespołem Farben Lehre. Oba zespoły wydały również wspólną płytę- split, na której oprócz premierowych utworów grupy „wymieniły” się utworami – zespół Farben Lehre nagrał utwór Sexbomby „Betonowe to”, a Sexbomba „Handel” z repertuaru Farben Lehre. W roku 2021 ukazała się winylowa płyta zespołu Sexbomba w USA oraz jubileuszowe, dwupłytowe wydawnictwo w Polsce. Na jednej z płyt opublikowano absolutnie pierwszy koncert zespołu Sexbomba zarejestrowany w Jarocinie w 1986 roku, a druga to zbiór utworów z różnych płyt Sexbomby. Aktualnie zespól koncertuje i przygotowuje materiał na kolejną płytę. Tym razem będzie to premierowy, dwupłytowy album.

Kiedy? 1 marca (czwartek)

Gdzie? Fabryka Kultury Zgrzyt w Lublinie

O której? 17.00 – otwarcie bramek. Początek koncertu o 18.00.

Bilety: pierwsza pula 80 zł – druga pula 99 zł, w dniu koncertu 120 zł.