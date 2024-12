Utwory Wojciecha Młynarskiego w Klubie Muzycznym CSK

Premiera albumu odbyła się 4 grudnia 2024 r. Płyta prezentuje nieszablonowe, jazzowe aranżacje, trochę mniej znanych kompozycji Wojciecha Młynarskiego. Dzięki gwiazdorskiej muzycznej obsadzie i perfekcyjnym wykonaniom, wrażenia po przesłuchaniu płyty na długo pozostają w pamięci. Liderzy: Piotr Schmidt, Wojciech Myrczek i Krzysztof Herdzin, to artyści uznani i lubiani. To muzycy kompletni, z niesamowitym dorobkiem artystycznym. Gdy za realizację takiego przedsięwzięcia zabiera się to właśnie trio, jest to gwarancją najwyższej jakości i niesamowitych doznań dźwiękowych. Koncert zapowiada się niezwykle elektryzująco. W repertuarze są takie utwory jak: „ Bynajmniej”, „Jeżeli przyznać się odważysz”, „Lubię wrony”, „Podchodzą mnie wolne numery” czy „Taka piosenka, taka ballada”. Zespół zagra w składzie: Wojciech Myrczek – wokal, Piotr Schmidt – trąbka, Krzysztof Herdzin – fortepian, Andrzej Święs – kontrabas, Sebastian Frankiewicz – perkusja. Koncert odbędzie się 16 stycznia (czwartek) w Klubie Muzycznym CSK. Początek o godzinie 18:00.