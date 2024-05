Weekend z florystyką w Lublinie

Dowiemy się jak zrobić biżuterię florystyczną, jak zrobić kolaż florystyczny, czym jest scrappbooking, poznamy też techniki rzeźbiarskie we florystyce. Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja https://forms.gle/twefEFrR73NaBJjs6.

Celem Weekendu z Florystyką jest popularyzacja wiedzy z zakresu przyrodoznawstwa, rzemiosła i sztuk wizualnych. Wydarzenie skierowane jest zarówno do zawodowców, jak i amatorów.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji to BIO-FORMA, odnoszące się do połączenia natury ze sztuką. Jak zawsze wydarzeniu towarzyszyć będą treści zakresu nurtu zero waste i upcyklingu czyli promowanie idei związanych z ponownym wykorzystaniem elementów odpadowych i nadawaniem im nowej wartości.