Wieczór z kabaretem w Łukowie

Kabaret Trzecia Strona Medalu został założony w 2011 r. w Przemyślu, a od 2013r. związany jest z krakowską sceną kabaretową. To paczka wesołych facetów mających prześmiewczy stosunek do życia. Są to: Łukasz Adamus, Marek Gajewski, Szczepan Szubzda i Wojciech Smyk. Zwycięzcy największych festiwali kabaretowych w 2023 roku! W tym: Zwycięzcy Ryjkowego Konkursu na Boczku „27. Ryjek 2023” w Rybniku (decyzja publiczności), Laureaci Grand Prix 20. Festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2023” w Piotrkowie Trybunalskim, Laureaci I Nagrody podczas 23. Festiwalu Kabaretowego „Fermenty 2023″ w Bielsku-Białej (decyzja publiczności), Laureaci III Nagrody oraz Nagrody Publiczności podczas 44. Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim oraz Laureaci II Nagrody oraz Nagrody Publiczności podczas 40. „Turnieju Łgarzy 2023” w Bogatyni.

W sobotę w Łukowskim Ośrodku Kultury zobaczymy premierowe numery, usłyszymy nowe piosenki i skecze z Ryjka 2023 (wygranego przez nas po raz drugi, decyzją publiczności Konkursu Na Boczku Rybnickiej Jesieni Kabaretowej). Znajdzie się również miejsce na hit z ostatniego programu! Wszystko to okraszone muzyką na żywo na akordeonie! Bilety w cenie 45 zł (przedsprzedaż) i 55 zł (w dniu występu) do nabycia są wyłącznie na platformie kup bilecik.