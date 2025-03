Wieczór z komedią improwizowaną

To publiczność będzie decydować o postaciach, miejscach akcji, tematyce i losach bohaterów, stając się niejako współreżyserem tego wydarzenia. Grupa AD HOC Powstała w 2008 roku i jako jedna z pierwszych w Polsce zajęła się improwizacją komediową. Przez 15 lat swojej działalności zagrała blisko 600 występów przed tysiącami widzów w całym kraju. Ich koronne wydarzenie to właśnie Wieczór Komedii Improwizowanej, z którym przyjadą do Lublina oraz Impro Show, które jest największym festiwalem improwizacji komediowej w Polsce.



Początek wydarzenia o godzinie 17:00 w Fabryce Kultury Zgrzyt. Bilety do nabycia online.