Wieczór z Polskim Baletem Narodowym

„Juvenalia” są cyklem programów artystycznych Polskiego Baletu Narodowego Junior prezentowanych na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – Opera Narodowa w Warszawie oraz gościnnie w innych teatrach w Polsce. Część trzecia Juvenaliów to wieczór osadzony głównie w muzyce polskiej. Będą dwie nowe choreografie przygotowane specjalnie dla PBN Junior: „Fantaisie Polonaise”, którą zrealizował Dawida Trzensimiech do koncertu fortepianowego e-moll Fryderyka Chopina oraz „Shine” autorstwa Kristófa Szabó z muzyką Philipa Glassa, w połączeniu z utworem Henryka Mikołaja Góreckiego. Trzecią pozycją wieczoru będzie balet „Journey Within” Valentina Zucchettiego, który sięgnął po kompozycję Juliusza Zarębskiego, polskiego kameralisty. Wieczór zakończy miniatura „Umierający łabędź” Michaiła Fokina.

Początek o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w Centrum Kultury w Lublinie oraz w kasie CK, jak również online.