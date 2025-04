Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Koncert Wielkopostny

Dorobek twórczy prof. Andrzeja Nikodemowicza obejmuje 140 dzieł na fortepian, orkiestrę, chóralnych. Dużą część stanowią utwory muzyki sakralnej: kantaty, oratoria, suity, psalmy

W koncercie zabrzmią fragmenty „Psałterza Dawidowa Jana Kochanowskiego” (autorstwa prof. Andrzeja Nikodemowicza), śpiewy cerkiewne, fragmenty liturgii ormiańskiej oraz śpiewy hebrajskie, w wykonaniu zespołu Kairos, z solistą Markiem Chmielem. Jako dyrygent zaprezentuje się Borys Somerschaf

Męski Zespół Wokalny KAIROS powstał w 1999 roku w Lublinie. Jest jednym z nielicznych zespołów w Polsce wykonujących muzykę kościołów obrządku Wschodniego oraz jedynym, który od 25 lat specjalizuje się w wykonywaniu dawnych śpiewów liturgicznych i ludowych: Armenii, Gruzji czy Grecji. Zespół wykonuje również utwory polskie i hebrajskie, a także pieśni wywodzące się z tradycji wokalnych Europy Zachodniej czy negro spirituals. Chętnie angażuje się w niecodzienne eksperymenty artystyczne, których przykładem mogą być koncerty z towarzyszeniem oryginalnych instrumentów świata, czy też współpraca z zespołami rockowymi oraz jazzowymi.

Marek Chmiel – bas baryton. Absolwent wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz wydziału artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Występował na scenie Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu oraz Teatru Polskiego w Poznaniu. Założyciel Studio Piosenki Metro w Białej Podlaskiej, gdzie współpracując z warszawskim Teatrem Studio Buffo prowadzi zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Jako solista współpracuje także z Męskim Zespołem Wokalnym "Kairos".

Andrzej Nikodemowicz urodził się w 1925 r. we Lwowie, a zmarł w 2017 r. w Lublinie. Ukończył studia w Lwowskim Konserwatorium Muzycznym na Wydziale Kompozytorskim i Instrumentalnym (fortepian). Pracował w Konserwatorium jako kierownik gabinetu historii muzyki, a następnie prowadził zajęcia w zakresie kompozycji, teorii muzyki i fortepianu. W 1973 roku został usunięty z pracy za przekonania religijne i niezłomną postawę moralną. W 1980 roku zamieszkał z rodziną na stałe w Lublinie. Pracował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego. W latach 1982-1992 prowadził chór w Metropolitalnym Seminarium Duchownym. W 1983 r. podjął zajęcia dydaktyczne w Instytucie Muzykologii na Wydziale Teologii KUL. W 2004 r. otrzymał tytuł profesora honoris causa Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej, a w 2010 r. - Honorowego Obywatela Miasta Lublin. We wrześniu 2024 r. lubelscy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2025 w Lublinie Rokiem Andrzeja Nikodemowicza. Ma to związek z setną rocznicą urodzin tego kompozytora, pianisty i pedagoga.

Początek niedzielnego koncertu o godzinie 18.45 w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie. Wstęp wolny!