"Żarty dla mas" Rafała Rutkowskiego

Komik dzieli się też spostrzeżeniami rodzica, którego dzieci wchodzą w dorosłość oraz zdradza sekrety tego, jak poderwać dziewczynę metodą "na samolot". Opowiada m.in. o lękach przed własną zmywarką, jak smakują szwedzkie śledzie oraz dlaczego najgorszego sylwestra spędził w Chicago.

Rafał Rutkowski to wybitny specjalista gatunku one-man show, który jako jeden z pierwszych spopularyzował w Polsce. Od kilku lat współtworzy scenę stand-upową w Polsce. Młodszej widowni znany jako prowadzący, „Roast Friza”, a także jako współtwórca internetowego sketch comedy, "Lotek i Rutek prezentują”. W telewizji znany jest z seriali: ,,Daleko od noszy" i ,,Przepis na życie". Tworzył parodie postaci w ,,Szymon Majewski Show". Od kilku sezonów prowadzi program ,,Comedy Club" na kanale Comedy Central. W kinie można go było oglądać w takich filmach jak: „Jak się pozbyć cellulitu", „Juliusz”, „Zupa nic”, „Bo we mnie jest seks”, „Masz ci los” i wielu innych. Początek o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online.