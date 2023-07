Carnaval Sztukmistrzów 2023: Sztuka na wyciągnięcie ręki

Jeden z najpopularniejszych letnich festiwalu Lublina powróci już z 14. edycją. Ulice Starego Miasta ponownie wypełnią się artystami, których pokazy - szczególnie te na wysokościach - nierzadko zapierają dech w piersiach. W planach są zarówno wielkie plenerowe widowiska, jak i kameralne występy solistów czy duetów. Festiwalowi będzie towarzyszyła również kolejna odsłona Urban Higline Festival, w ramach którego nad Lublinem rozwieszonych zostanie aż czternaście taśm, po których spacerować będą slacklinerzy. Będzie się działo!



Plenerowo i z rozmachem



- W tym roku przygotowaliśmy dwa bardzo mocne wieczorne punkty programu w postaci widowisk plenerowych na placach Zamkowym i Litewskim - podkreśla Iwona Kornet.



Pod Zamkiem zobaczymy spektakl francuskiej grupy Akoreacro "Arret d'Urgence", określany jako żywiołowa mieszanka muzyki i akrobatyki zaprezentowana na ruchomej scenie jeżdżącej ciężarówki (pokazy 28 lipca o godz. 22 i 29 lipca o godz. 21). Aż 16 cyrkowców będzie stale podkręcać emocje, prezentując wypadki i katastrofy, a wszystko to w rytm muzycznych akcentów.



Z kolei na placu Litewskim planowane jest widowisko "Nautilus" powstałe we współpracy aż trzech czeskich formacji: Blackout Paradox, Teatr Novogo Fronta i Sacra Circus. 27 i 28 lipca o godz. 21 na placu Litewskim stanie wyjątkowa kopuła o średnicy 7 metrów, będąca tłem dla pokazów akrobatyki, pirotechniki czy light show. Całość ozdobią ogromne marionetki i barwny morski świat.



Pokazy na ulicach miasta



Przez cztery dni festiwalowe nie zabraknie również ulicznych występów w przestrzeni Starego Miasta. Na placu Litewskim w godzinach wieczornych urzędować będzie trio Cia. Langostura. Artyści zaprezentują show pełne iluzji i akrobacji. Ekwilibrystyczne popisy trio będzie wykonywać z użyciem sześciometrowej tyczki.



Z kolei na placu przed Centrum Kultury odbywać się będą pokazy spektaklu "H2Ooops" opartego na żonglerce, tańcu oraz klaunadzie. Bohaterowie spektaklu, poszukując życiodajnego źródła, będą wykorzystywać coraz bardziej szalone pomysły.



Z pewnością warto będzie zwrócić uwagę na popularny belgijski duet Ludo & Arsène, którzy zaprezentują umiejętności z pogranicza parkouru w przestrzeniach Lublina. Ich nieodłącznym rekwizytem jest drabina, z którą będzie można ich spotkać w mieście. Pokazy spektakli z ich udziałem zaplanowano na 27 lipca o godz. 19 (plac Litewski) oraz 28 lipca o godz. 20 (Krakowskie Przedmieście / ul. Kapucyńska).



"Slack Sensation" to kolejna uliczna propozycja festiwalowa. Polsko-austriacki duet Filip Oleksik i Moritz Purer, przy akompaniamencie wiolonczelistki Zofii Bętkowskiej, zaprezentuje akrobacje nad głowami widzów, balansując na taśmach o szerokości zaledwie 5 centymetrów. Pokazy 29 lipca o godz. 20 i 30 lipca o godz. 16 na błoniach pod Zamkiem.



W Lublinie swój ostatni przystanek będzie miał także objazdowy spektakl "Przyjaciele Sztukmistrza" realizowany w ramach Festiwalu Śladami Singera. To międzynarodowe przedstawienie stworzone przez artystów m.in. z Włoch, Grecji, USA, Szwecji, Peru, Czech, Niemiec i Polski. Widowisko będzie można zobaczyć w sobotę o godz. 20 na placu Litewskim.



Ważną rolę w festiwalu odegra również muzyka. Ozdobą programu będą uliczne koncerty zespołu Valeria's Klezmer Chariot. Pierwszy z nich odbędzie się 29 lipca o godz. 22.30 na zamkowych błoniach, a drugi dzień później o godz. 20 na placu Po Farze. Czego można się spodziewać? Charyzmatyczna klarnecistka Valeria Conte wraz z zespołem poderwą słuchaczy do tańca w rytm melodii klezmerskich i bałkańskich a także autorskich kompozycji.



Urban Highline Festival



Tradycyjnie w ramach Carnavalu Sztukmistrzów odbędzie się również Urban Highline Festival. W tym roku to już 15. edycja. Aż 14 taśm zostanie rozwieszonych na wysokościach, m.in. pomiędzy Bramą Krakowską a ratuszem czy Lubelskim Centrum Konferencyjnym i Centrum Spotkania Kultur.



Do Lublina przyjadą freestylerzy z całego świata, którzy będą spacerować po linach, wykonując przy tym widowiskowe, ale i niebezpieczne triki. Organizatorzy podkreślają, że w ramach jubileuszowej edycji szykowane są wyjątkowe pokazy.



Dodatkowo na błoniach pod Zamkiem zostanie zorganizowane miasteczko slackline, w którym wszyscy chętni będą mogli spróbować swoich sił na taśmie.



Copa América w Lublinie



Podczas Carnavalu Sztukmistrzów pięciu bukserów (czyli artystów zarabiających występując na ulicy) z Ameryki Łacińskiej i Południowej będzie rywalizować na ulicach Lublina w festiwalowym konkursie. Będą to duety: Duo Patagonia i A Tope z Argentyny, soliści z Chile Flash Gonzalez i Mr. Mostacho oraz Capuchini Circo z Argentyny.



- Ogniste temperamenty i szeroki wachlarz umiejętności cyrkowych artystów gwarantują olbrzymie emocje. Szykuje się istna cyrkowa Copa América na ulicach Lublina! – opowiada Marcelina Gzyl z biura Carnavalu Sztukmistrzów.



Buskerzy będą występować kilkukrotnie w czasie całego festiwalu, zmieniając lokalizacje i pory dnia. Będzie można ich spotkać w okolicach placu Litewskiego, przed Centrum Kultury oraz na Starym Mieście.



Widzowie będą mogli głosować na swoich ulubieńców za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie festiwalu. Laureat konkursu otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową.



Carnaval Show



Nowością w tym roku będzie wydarzenie dodatkowe, zorganizowane w przeddzień festiwalu w centrum handlowym Felicity Lublin. Mowa o Carnaval Show z udziałem zarówno artystów biorących udział w festiwalu, jak i specjalnie zaproszonych na tę okazję gości. 26 lipca o godz. 16 na scenie przed centrum handlowym odbędą się pokazy akrobatyczne, ogniowe czy iluzjonistyczne.



- Pokaz Carnaval Show wychodzi zarówno poza oficjalne daty Festiwalu, jak i ścisłe centrum wydarzeń. Zarówno mieszkańcy dzielnicy Felin, jak i klienci Felicity Lublin będą mieli okazję poczuć namiastkę carnavalowej atmosfery – zapowiadają organizatorzy.



Są jeszcze bilety



Wspomniane widowiska będzie można zobaczyć za darmo, choć będą także płatne spektakle.



- Oprócz otwartego programu ulicznego przygotowaliśmy również cztery spektakle biletowane, które będzie można zobaczyć w kilku lokalizacjach – w namiocie cyrkowym, na scenie Teatru Starego oraz w tak uroczym miejscu jak Stary Gaj – mówi Marcelina Gzyl.



Chodzi o spektakle "Only Bones" w wykonaniu artystki Mariny Cherry (błonia pod Zamkiem, 27 lipca o godz. 20 i 28 lipca o godz. 19), "Double You" grupy Be Flat (błonia, 29 i 30 lipca o godz. 18), "Bark" artystów z grupy Acting for Climate (29 i 30 lipca o godz. 13, zbiórka na placu Zamkowym) oraz polski "The Trick" Wojtka Rotowskiego & Romana Słomki (28 i 29 lipca, godz. 17, Teatr Stary).



Bilety na spektakle biletowane można kupić online przez stronę goingapp.pl oraz carnavallublin.eu.



Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie: carnavallublin.eu