Festiwal "Ballady i Romanse" w Kazimierzu Dolnym

Lubelskie. Policjant na służbę stawił się punktualnie, ale z promilami

Gdyby był budowlańcem, to może nikt by nie zauważył. A gdyby nawet, to najpewniej w najgorszym razie skończyłoby się odesłaniem do domu. Ale policjant, to co innego. Jeśli przychodzi do pracy „wczorajszy”, to musi się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami.