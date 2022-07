Gwiazdy w Kazimierzu Dolnym. Zalewski, Zawiałow, Kaminski i inni na Kazimiernikejszyn

Tegoroczny line-up festiwalu prezentuje się imponująco. Dość powiedzieć, że w dniach 13-17 lipca w Kazimierzu Dolnym wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Mrozu, Ania Rusowicz, T.Love, Daria Zawiałow, Organek, Majka Jeżowska i Ralph Kaminski. Nie zabraknie też kazimierskich akcentów z koncertami Dziadowskiej Orkiestry oraz Paprodziada na czele. Szykuje się pięć dni muzycznych wrażeń.



Ale Kazimiernikejszyn to nie tylko koncerty. Jak przekonują organizatorzy festiwalu - najważniejsi są uczestnicy, "jedyni tacy w tej części galaktyki". Stąd próby dostosowania atrakcji do najróżniejszych potrzeb. Nie zabraknie więc przygód, spacerów, wystaw, warsztatów, spotkań z poezją oraz propozycji aktywnego spędzenia czasu, chociażby w kajaku.



Wspomniane przygody to jeden z najważniejszych elementów festiwalu. To specjalne, zróżnicowane tematycznie, propozycje spędzania czasu dla uczestników. Wśród nich na przykład: nauka wzajemnego masażu, "kolorofon", czyli walka na kolorowe farby, "durniej" - czyli jak sama nazwa wskazuje - turniej rzeczy durnych, Bumper Balls, czyli gra w piłkę w nadmuchiwanych kulach czy warsztaty tańca z wachlarzami bojowymi. Przygód jest zresztą znacznie więcej, zatem każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.



Festiwalowe koncerty będą się odbywały w Kamieniołomach w Kazimierzu Dolnym. Z kolei poszczególne strefy oraz przygody będą rozsiane po całym mieście i okolicach, warto więc zaopatrzyć się w mapkę dostępną na stronie internetowej lub w aplikacji.



- Poznaj najlepszą publiczność w tej części galaktyki: ludzi otwartych, kolorowych, życzliwych i skorych do zabawy. W każdym wieku - zachęcają twórcy Kazimiernikejszyn.



Bilety na poszczególne wydarzenia oraz karnety dostępne są online na stronie internetowej festiwalu. Karnety, w zależności od terminu zakupu oraz ilości obejmujących wydarzeń, dostępne są w cenach od 289 do 580 zł. Będzie je można również nabywać na miejscu.



Harmonogram koncertów:



Środa, 13 lipca:

- Gooral // Paprodziad



Czwartek, 14 lipca:

- Krzysztof Zalewski

- Mrozu

- Mery Spolsky

- Ania Rusowicz



Piątek, 15 lipca:

- T.Love

- Organek

- Rat Kru

- Majka Jeżowska



Sobota, 16 lipca:

- Daria Zawiałow

- Ralph Kaminski

- L.U.C. & Rebel Babel

- ShataQS

- Dziadowska Orkiestra