Inne Brzmienia 2022. Wiadomo, kto wystąpi w tym roku w Lublinie

Festiwalowa scena stanie na Błoniach obok Zamku.

– Będziemy pokonywali granice gatunkowe, będziemy się poruszać od mocnych brzmień gitarowych aż do subtelnej elektroniki. Od punkrockowych tradycji północnoamerykańskich przez muzykę inspirowaną chociażby sakralnymi pieśniami z Gruzji czy muzyką ludową Ukrainy – wylicza Agnieszka Wojciechowska z Warsztatów Kultury, dyrektorka programowa Innych Brzmień.

Wśród tegorocznych gwiazd będzie brytyjska grupa Godflesh (sobota, 9 lipca), brytyjska ikona metalu industrialnego. – To jest właśnie mocniejsza strona festiwalu – podkreśla Wojciechowska. – Jest to zespół uznawany bez wątpienia za jednego z prekursorów gatunku. Jako jedni z pierwszych połączyli brzmienia metalowe z automatem perkusyjnym.

Przed lubelską publicznością 8 lipca wystąpi Lean Left, zespół z udziałem gitarzystów formacji The Ex oraz „króla saksofonów”, łączący m.in. punk i jazz. Tego samego dnia wystąpi Squarepusher, brytyjska gwiazda muzyki elektronicznej. – Porusza się gdzieś pomiędzy muzyką elektroniczną, jazzem, IDM, drum and bassem, nie boi się eksperymentować, napisał nawet muzykę dla robotów – opowiada Wojciechowska.

Inne Brzmienia pozostają wierne tradycji prezentowania co rok innej niezależnej wytwórni muzycznej. W tym roku będzie to amerykańska Dischord Records, z którą przyjadą na koncerty do Lublina cztery formacje. Scream oraz Soulside (9 lipca), Escape-ism oraz Girls Against Boys (10 lipca).

– Tę wytwórnię mieliśmy w planach już od dawna, ale np. przez ostatnie lata w czasie pandemicznym było to utrudnione, żeby przylecieć ze Stanów Zjednoczonych do Europy, ale udało się to wreszcie zrobić – mówi Rafał Chwała, dyrektor artystyczny festiwalu.

W programie znaleźli się polscy artyści. To Pablopavo i Ludziki (7 lipca), Nanga (7 lipca) oraz Niemoc (9 lipca). Swoje miejsce będą mieć też artyści z Ukrainy, ale nie jest jeszcze do końca pewne, kto u nas wystąpi ze względu na obecne ograniczenia w opuszczaniu Ukrainy.

W Lublinie wystąpią też artystki uczestniczące w programie międzynarodowym programie zwiększania udziału kobiet w rynku muzycznym: 7 lipca usłyszymy francuski skład Bandit Bandit oraz irlandzką performerkę NIMF, natomiast 8 lipca szwedzką Fågelle.

Na Innych Brzmieniach nie zabraknie też literatury.

– To w zasadzie festiwal w ramach festiwalu – podkreśla Chwała. W Lublinie będzie można się spotkać z takimi twórcami jak Mykoła Riabczuk i Katerina Babkina, Warsztaty Kultury wydadzą kilka książek, będą również wystawy plakatów poświęcone Ukrainie, specjalny program dla dzieci, projekcje filmowe oraz Targi Małych Wydawców. Kompletny program dopiero ma być ogłoszony.