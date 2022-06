Lubelskie święto tańca. Finał Ogólnopolskich Spotkań z Tańcem "Balans"

Po raz kolejny Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" organizuje wydarzenie dedykowane młodym tancerzom z całej Polski, tworząc im przestrzeń zarówno do integracji jak i wymiany doświadczeń. - Z kolei dla mieszkańców Lubelszczyzny będzie to okazja do podziwiania tanecznych ilustracji na wysokim poziomie. Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem w Lublinie 2022, będą lubelskim świętem tańca, które dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń i przeżyć artystycznych - przekonują organizatorzy wydarzenia.



Rywalizacja konkursowa rozpocznie się o godz. 10 w Centrum Spotkania Kultur i podzielona zostanie na kilka kategorii wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat oraz powyżej 16 lat. W Spotkaniach weźmie udział 29 grup tanecznych (400 uczestników) z wielu miast Polski m.in. z Rzeszowa, Brzegu, Pysznicy, Biłgoraja, Krasnegostawu, Puław, Dęblina, Krosna i Lublina. W tym roku w festiwalu weźmie udział silna reprezentacja środowisk tanecznych województwa lubelskiego.



Występy uczestników oceniać będzie jury w składzie: Anna Żak - tancerka, pedagog, choreograf i organizator wydarzeń Lubelskiego Teatru Tańca / Centrum Kultury w Lublinie; Elżbieta Pańtak - choreograf, pedagog tańca jazzowego oraz Piotr Jeznach - tancerz, choreograf, pedagog tańca. Artysta niezależny.



Tegoroczne spotkania zwieńczy wyjątkowe widowisko z udziałem najlepszych uczestników z całego kraju. O godz. 17 odbędzie się Koncert Galowy, w trakcie którego swoje choreografie zaprezentują nominowane zespoły oraz wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.



Harmonogram wydarzenia:



10:00 – rozpoczęcie festiwalu

10:00 – 10:50 – kat. do 11 lat

10:50 – 11:25 – przerwa techniczna

11:25 - 11:30 - ogłoszenie nominacji do Koncertu Galowego

11:25 – 12:20 – kat. 12 – 15 lat

12:25 – 12:55 – przerwa techniczna

12:55 - 13:00 - ogłoszenie nominacji do Koncertu Galowego

12:55 – 14:30 – kat. powyżej 16 lat

14:30 – 15:00 – przerwa techniczna

14:50 - ogłoszenie nominacji do Koncertu Galowego

15:10 – 16:30 – próby do koncertu galowego

17:00 – Koncert Galowy, rozdanie nagród