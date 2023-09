Zachować wierność dawnym recepturom. Przed nami XXV Lubelskie Święto Chleba

To już 25. edycja wyjątkowego święta, którego głównym założeniem jest uczczenie chleba, który dosłownie i symbolicznie stanowi podstawę niezbędną do życia. Na kiermaszu znajdziemy wyroby lokalnych producentów: polskie pieczywo i smakołyki cukiernicze z zakładów, które zachowują wierność starym recepturom.



- Oddamy należny szacunek tym, którzy chleb wytwarzają i docenimy tych, którzy potrafią się nim dzielić - zapowiadają organizatorzy. W ramach Lubelskiego Święta Chleba promowane będą postawy racjonalnych zakupów i niemarnowania żywności.



Jubileuszowe Lubelskie Święto Chleba zainauguruje o godz. 10 uroczysta Msza Święta, po której nastąpi powitanie gości. Na uczestników czekają m.in. występy artystyczne, wspólne zabawy i potańcówka.



W tym roku święto przebiegnie pod hasłem "Wpływ dobrego jedzenia na jakość widzenia". W rezultacie w trakcie trwania wydarzenia wszyscy chętni będą mogli przesiewowo zbadać sobie wzrok, zasięgnąć porad wykwalifikowanych optyków na temat doboru okularów oraz wziąć udział w konsultacjach na temat - jaka żywność ma wpływ na jakość naszego wzroku.



- Już po raz czwarty spotkamy się podczas Lubelskiego Święta Chleba. Cieszymy się bardzo, że możemy brać udział w tej imprezie i promować zdrowe widzenie, ponieważ nie na darmo mówi się że "jesteś tym co jesz". To, co wybieramy podczas przygotowywania posiłków, także ma wpływ na nasz wzrok. Podczas trwania imprezy, w specjalnie wyciemnionym namiocie będziemy przeprowadzać podstawowe badania ostrości widzenia i doradzać odnośnie wizyt u specjalistów - mówi pan Artur Polar, Starszy Lubelskiego Cechu Optyków, współorganizatora imprezy.



Kiermaszowi będzie towarzyszyć moc atrakcji. W strefie dla dzieci najmłodsi będą mogli sami wypiec własne cebularze, nie zabraknie zabaw na świeżym powietrzu z wykwalifikowanym animatorem i konkursów. Na uczestników czekać będzie również jarmark produktów tradycyjnych z terenów województwa lubelskiego. Odwiedzający będą mogli zobaczyć piękne tradycyjne korowaje, chleby zdobne oraz spróbować naturalnych ciast i wyrobów cukierniczych.