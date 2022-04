Zamojska Majówka 2022. W cieniu wojny, ku ukojeniu

Sklepy sieci GO Sport zamknięte w całej Polsce, w tym w Lublinie. To efekt sankcji

Wczoraj Polska nałożyła sankcje na firmy z rosyjskim kapitałem, a dzisiaj spółka GO Sport Polska zamknęła do odwołania wszystkie swoje punkty stacjonarne oraz sklep internetowy. Na stronie sieci pojawił się za to specjalny komunikat