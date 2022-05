12. Święto Wina w Janowcu. Program wydarzeń

Do Janowca po raz kolejny przyjadą wielbiciele win z całego kraju. Tradycyjnie podczas wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły będzie można nie tylko skosztować znakomitego wina, ale też wziąć udział w licznych wydarzeniach dodatkowych.



Święto zainauguruje w piątek o godz. 10.30 uroczyste nasadzenie winorośli i poświęcenie nowo założonej Winnicy Zamku w Janowcu. Tego dnia będzie można jeszcze wziąć udział w wycieczce Winobusem do winnic Małopolskiego Przełomu Wisły (zbiórka w Kazimierzu Dolnym).



Najwięcej atrakcji zaplanowano na sobotę. Po mszy świętej w intencji winiarzy, która odbędzie się o godz. 11 w lokalnym kościele parafialnym, tradycyjny barwny korowód z figurą św. Urbana przejdzie ulicami Janowca na Zamek. Tam do późnych godzin wieczornych odbywać się będą spotkania z zaproszonymi gośćmi, panele dyskusyjne, oraz oczywiście możliwość degustacji win.



Na finał sobotnich atrakcji organizatorzy zaproszą na koncert jazzowy formacji Anna Michałowska Trio. Bilety: 10 zł.



Podczas Święta Wina nie zabraknie oczywiście wydarzeń towarzyszących. Wśród nich m.in. inscenizacje historyczne oraz występu artystyczne. Na scenie pojawia się zespoły i kapele ludowe.



W sobotę o godz. 19 w Restauracji Czarna Dama (ul. Sandomierska 24) będzie można odkryć świat regionalnych win z przewodnikiem - Maciejem Nowickim. Po degustacji odbędzie się jazzowy koncert Janusza Szroma z zespołem. Wstęp: 149 zł.



Oficjalne zamknięcie XII Święta Wina zaplanowano w niedzielę o godz. 17. Bilety wstępu dostępne są m.in. na platformie ebilet.pl.