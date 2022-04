Aktywnie w Puławach. Jubileusz CIT

Centrum Informacji Turystycznej zostało uruchomione w 2011 roku w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. We wrześniu ubiegłego roku przypadł okrągły jubileusz 10-lecia istnienia miejsca, które za cel postawiło sobie promocję lokalnej turystyki oraz wydarzeń turystyczno-rekreacyjnych w Puławach.



Z tej okazji w długi weekend majowy zostaną zorganizowane specjalne wydarzenia: zaplanowany na 1 maja Jubileuszowy Rajd Pieszy oraz organizowany dzień później spływ kajakowy Wieprzem.



Jubileuszowy Rajd Pieszy rozpocznie się w niedzielę 1 maja pod Domem Chemika. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Zarejestrowani uczestnicy powinni zgłosić się na miejsce zbiórki o godz. 9:30. Uczestnicy przejdą wokół miasta, będzie też pamiątkowa sesja fotograficzna, ognisko z kiełbaskami. Wydarzenie jest adresowane do osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 8 roku życia.



Z kolei 2 maja, w Dzień Flagi, odbędzie się spływ kajakowy. Zarejestrowani uczestnicy powinni przybyć na godz. 9:00 pod siedzibę biura Centrum Informacji Turystycznej na Skwerze Niepodległości. Spływ będzie odbywał się po rzece Wieprz na dystansie ok. 21 kilometrów. Koszt udziału: 45 zł.



Zapisy: e-mail - turystyka@domchemika.pl; tel. - 601 315 091 oraz 81 458 67 40; osobiście w biurze Centrum Informacji Turystycznej w godz. 8-16.