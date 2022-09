Atrakcje na finał wystawy w Galerii Labirynt

To już ostatnie dni wystawy "Może się nie udać" w Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5). W finałowy weekend ekspozycji organizatorzy przygotują sporo dodatkowych atrakcji. Start już w piątek o godz. 17.

Wystawa "Może się nie udać" prezentuje prace różnorodnych artystów i artystek, którzy zapraszają do współtworzenia dzieł i nadawania im sensów. Prace są interaktywne i dostępne dla wszystkich. Można improwizować i poczuć się jak twórca.

– Nie ma tu miejsca dla lepszych i gorszych, a to, na ile zechcesz dać się wciągnąć w tę zabawę, jest wyłącznie Twoim wyborem – podkreślają organizatorzy.

Wystawę będzie można podziwiać do 18 września. Na finisażowe atrakcje Galeria Labirynt zaprosi jednak już w piątek. O godz. 17 odbędą się warsztaty cyjanotypii prowadzone przez Paulinę Mazurek. Chętni do wzięcia udziału w zajęciach powinni do 14 września przesłać na adres paulina.mazurek.95@gmail.com własnych zdjęć, z którymi chcieliby pracować.

W sobotę o tej samej porze odbędą się warsztaty poetyckie. Uczestnicy będą poszukiwać czułego punktu, w którym język codzienności staje się językiem poetyckim. Zajęcia będą oparte na improwizacji tekstowej. Zapisy poprzez formularz online na stronie internetowej instytucji. Tego dnia wystawę "Może się nie udać" będzie można oglądać aż do północy, będą także wieczorne (godz. 20) oprowadzanie dla dzieci i nocne (godz. 21) z latarkami.

Ostatnie warsztaty odbędą się w niedzielę o godz. 17. Filip Kijowski zaprosi na zajęcia improwizacji ruchowej. Celem warsztatów jest nawiązanie dialogu wewnątrz grupy oraz wsłuchanie się we własne potrzeby, korzystając z informacji przekazywanych przez zmysły. Zapisy za pośrednictwem formularza online.