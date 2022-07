Będzie można samemu wiązać snopki. "Żniwowanie" w Horodysku

Nie chcą torów do megalotniska, a polityk PiS kusi pieniędzmi. Plus 20 procent za działkę

Do jesieni ustalony ma być przebieg nowych linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego mającego powstać koło Warszawy. Zapowiedział to w Lublinie pełnomocnik rządu ds. CPK. Na razie plany przebiegu torów napotykają protesty społeczne.